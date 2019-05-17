Минздрав сообщил о выписке троих пострадавших при катастрофе SSJ100

Из НИИ имени А.В.Вишневского 17 мая выписали троих пострадавших при аварийной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе российского Минздрава.

«Трое пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево выписаны из НИИ Вишневского Минздрава России. На стационарном лечении остаются две пациентки: одна — в НИИ Вишневского в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному; еще одна — в НИИ Склифосовского, состояние тяжелое, в сознании. Всем пациенткам проводятся профилактические мероприятия, направленные на предотвращение развития осложнений ожоговой болезни», — говорится в отчете.

Из института им. Н.В.Склифосовского 15 мая выписали четырех членов экипажа самолета. В тяжелом состоянии там остался один пациент, однако врачи отмечают у него положительную динамику. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что самое тяжелое состояние у женщины 50 лет — у нее ожоги верхних дыхательных путей и 15% тела.

Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся при жесткой посадке в Шереметьево 5 мая. Погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. СК завел уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, первые итоги расследования могут обнародовать через два-три месяца.

