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Группа ГАЗ отказалась из-за санкций раскрыть отчетность
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Группа ГАЗ отказалась из-за санкций раскрыть отчетность
Новые санкции США, 21:18
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Группа ГАЗ отказалась из-за санкций раскрыть отчетность
Группа ГАЗ воспользовалась августовским постановлением правительства и не стала публиковать квартальную отчетность. Это право есть у компаний, которые находятся под западными санкциями, и у тех, которые могут под них попасть
Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

Группа ГАЗ не будет раскрывать отчетность за третий квартал 2018 года из-за угрозы санкций. Соответствующее сообщение компания опубликовала на портале раскрытия информации.

В своем анонсе ГАЗ ссылается на постановление правительства от 17 августа 2018 года № 959, которое разрешает компаниям, которые уже находятся под санкциями, не публиковать отчетность. Такое же право получают компании, которым публикация отчетности угрожает попаданием под вторичные санкции. Отчет за второй квартал группа ГАЗ обнародовала в начале августа — тогда это постановление правительства еще не было опубликовано.

Группа ГАЗ входит в холдинг «Русские машины» Олега Дерипаски. С апреля сам миллиардер, группа ГАЗ и еще ряд принадлежащих ему активов находятся под санкциями Минфина США. Пути вывода группы из-под американских санкций в середине октября обсуждали вице-премьер Дмитрий Козак и посол США в России Джон Хантсман.

«Мы вынуждены сотрудничать с американскими властями по этим вопросам. В любом случае требуется переходный период после согласования условий реструктуризации для осуществления соответствующих корпоративных процедур», — отмечал тогда Козак. Вице-премьер также не исключал, что для выкупа акций компании может потребоваться помощь государства. Другой вариант — спасение ГАЗа с участием немецкого концерна Volkswagen. «Такой диалог был, но пока решения нет», — рассказал Козак.

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Сразу после встречи Козака с Хантсманом стало известно, что Минфин США продлил для американских инвесторов срок завершения контрактов и операций с акциями и долговыми инструментами группы ГАЗ, который истекал 23 октября, до 12 декабря.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: "ГАЗ" , Санкции , отчет
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