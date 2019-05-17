Представитель Порошенко в Раде объявила об отставке

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко объявила о решении уйти с должности представителя украинского президента в парламенте. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

«Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко о том, чтобы он уволил меня с этой должности», — сказала Луценко.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Ирину Луценко своим представителем в Верховной раде 3 апреля 2017 года.

Ранее Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Константина Елисеева.



20 мая пройдет инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского.