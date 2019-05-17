ЕС на год продлил санкции против Сирии

Совет Европейского союза продлил действие санкций в отношении властей Сирии на один год. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Ограничительные меры против сирийского режима и тех, кто его поддерживает, было решено продлить, поскольку в стране «продолжаются репрессии против гражданского населения». Из санкционного списка были исключены пять умерших лиц и одна организация, прекратившая свое существование.

«В настоящее время в список включены 270 человек и 70 организаций, в отношении которых действует запрет на поездки и чьи активы заморожены, поскольку они несут ответственность за грубое нарушение прав гражданского населения Сирии, извлекают пользу из существующего режима, поддерживают его и/или связаны с такими лицами или организациями», — говорится в сообщении.

Санкции Евросоюза в отношении Дамаска подразумевают нефтяное эмбарго, ограничения на торговлю и инвестиции, заморозку активов сирийского Центробанка, а также ограничение на экспорт оружия.