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Allergan $189 (+34,88%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+6,44%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Политика ,  
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Трамп продлил на год санкции против Сирии

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие чрезвычайного положения (ЧП) в отношении правительства Сирии, предусматривающего введение санкций. Об этом говорится в заявлении президента США, опубликованном на сайте Белого дома.

В частности, будет заблокировано имущество определенных лиц, а также запрещен вывоз или реэкспорт определенных товаров. 

«Жестокость существующего режима и притеснение сирийского народа представляют угрозу не только самой Сирии, но и региону в целом»,— говорится в документе.

В феврале текущего года сенат США одобрил введение новых санкций за военную и другую помощь Сирии. За принятие документа высказались 77 сенаторов, против — 23. Предполагалось, что санкции введут против стран, имеющих деловые отношения с правительством президента Сирии Башара Асада.

В ноябре 2018 года США уже вводили антисирийские санкции за поставку топлива правительству сирийского президента. Под ограничения попали российские компании «Промсырьеимпорт» и Global Vision Group, а также примерно 20 танкеров. Как отмечали в минфине США, таким образом Вашингтон противодействует усилению режима Асада со стороны не только России, но и Ирана, а также финансированию запрещенных террористических организаций.

Теги: Сирия, Дональд Трамп, санкции
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