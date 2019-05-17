В Киеве заявили о согласовании с ЕС продления санкций против России

В Киеве заявили о согласовании с ЕС продления санкций против России

Уходящему президенту Украины Петру Порошенко удалось договориться с Брюсселем о продлении антироссийских санкций. Об этом в эфире телеканала «Прямой» сообщил ушедший в отставку руководитель администрации президента Украины по вопросам внешней политики Константин Елисеев, передает «Укринформ».

«Могу подтвердить, благодаря визиту президента в Брюссель удалось достичь принципиальной договоренности, что санкции в июне будут продлены. Это санкции ЕС по отношению к России на следующие полгода», — отметил он.

Елисеев добавил, что само решение о продлении санкций рассмотрят в июне. Дальнейшее продление санкций никто не гарантирует, подчеркнул он, все будет зависеть от дипломатии и внешней политики.

В начале недели, 13 мая, глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Киев откажется от соблюдения минских соглашений в случае, если Европа, в частности Германия и Франция, снимет санкции с России.