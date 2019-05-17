Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Константина Елисеева. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Елисеева Константина Петровича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины», — говорится в тексте указа.

В эфире телеканала «Прямой, комментируя отставку, Елиссев заявил, что своим уходом намерен «очистить пространство для новой команды». Он отметил, что это «нормальная европейская практика».

«Я сторонник такой европейской демократической традиции. Пришла новая команда. Не держимся за кресла, не держимся за власть, а спокойно передаем», — сказал он.