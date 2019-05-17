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American Express $140 (+16,33%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Политика ,  
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Порошенко уволил заместителя главы администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы своей администрации Константина Елисеева. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского лидера.

«Освободить Елисеева Константина Петровича от должности заместителя Главы Администрации Президента Украины», — говорится в тексте указа.

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В эфире телеканала «Прямой, комментируя отставку, Елиссев заявил, что своим уходом намерен «очистить пространство для новой команды». Он отметил, что это «нормальная европейская практика».

«Я сторонник такой европейской демократической традиции. Пришла новая команда. Не держимся за кресла, не держимся за власть, а спокойно передаем», — сказал он.

При этом Елисеев добавил, что готов помогать и советовать членам команды избранного президента Владимира Зеленского.

Теги: Петр Порошенко, президент Украины, увольнение, указ, замглавы ..., администрация президента, Константин Елисеев
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