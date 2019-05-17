Внедорожник снес фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве

Внедорожник снес фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве

В Москве на Нагатинской набережной водитель Audi Q7 наехал на фонарный столб и скрылся с места преступления, рассказали РБК в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД столичного главка МВД.

От столкновения машину разорвало на две части, а мачта городского освещения полностью упала на землю.

Представитель управления ГИБДД сообщил, что на месте происшествия работает дорожно-патрульная служба.

В январе в Санкт-Петербурге на фонарный столб наехал автобус. Удар был слабым, но пострадали два человека.

