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Delta Air Lines $70 (+39,39%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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В России отозвали 431 автомобиль Audi

Автодилер ​«Фольксваген Груп Рус» отзывает 431 машину марки ​Audi. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 163 автомобиля Audi A6, A7, которые продали с 2014 по 2018 год. Причиной стала недостаточная фиксация разъемного соединения в климатической установке, что может привести к отказу дополнительного нагревательного элемента.

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Также будут отозваны 239 машин Audi А3, реализованных с 2018 по 2019 год. По данным Росстандарта, при производстве мог быть нарушен технологический процесс изготовления установленного посередине подголовника заднего сидения. Отмечается, что в случае аварии он может недостаточно защитить пассажира.

Помимо этого отзыву подлежат 29 автомобилей Audi А8, Q7, Q8, проданных в 2019 году. У них обнаружили дефект литья, из-за чего прочность вилки амортизаторной стойки может быть недостаточной. В результате колесо может соприкасаться с колесной аркой, а также возможно негативное влияние на рулевое управление.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Ранее в марте «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 4,5 машин Audi из-за возможной утечки топлива на одной или обеих топливных рампах.

Теги: Volkswagen, Audi
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