При наезде автобуса на фонарный столб в Москве пострадали два человека

В Москве на проспекте Мира автобус врезался в фонарный столб, в результате пострадали два человека. Об этом РБК сообщили в ​пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло 17 января около 12:00 мск. «Автобус наехал на мачту городского освещения. Удар был слабый. Двое пострадавших были госпитализированы», — рассказала собеседница.

В Москве 25 декабря 2017 года автобус въехал в подземный переход около станции метро «Славянский бульвар». В результате погибли четыре человека, еще 11 пострадали. СК после этого предъявил обвинения по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) водителю автобуса Виктору Тихонову, который своей вины не признал. Он отправлен под домашний арест до 25 февраля.



29 декабря 2017 года рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта, пострадали три человека. В столичном главке МВД назвали причиной произошедшего «попытку водителя автобуса уйти от столкновения с другим транспортным средством».

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов назвал причиной произошедших перед Новым годом аварий «человеческий фактор».