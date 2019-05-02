В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.

«А как готовимся — думаем о фишечках. Понятно, что официальная процедура, которую мы уважаем», — заявил член президентского штаба.

По словам Костюка, команда Зеленского думала о том, чтобы вывести депутатов на инаугурацию из Верховной рады «в другое место», но отказалась от этой идеи, поскольку тогда нужно менять регламент. «То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять», — сказал он.

При этом Костюк добавил, что команда избранного президента готова «еще что-нибудь придумать». Он не стал раскрывать детали, но отметил, что «такой инаугурации еще не было».