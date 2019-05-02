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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В штабе Зеленского пообещали провести инаугурацию с «фишечками»

Член штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Юрий Костюк, который во время кампании разрабатывал варианты видеороликов и билбордов, в интервью «Украинской правде» рассказал о подготовке к инаугурации.

«А как готовимся — думаем о фишечках. Понятно, что официальная процедура, которую мы уважаем», — заявил член президентского штаба.

По словам Костюка, команда Зеленского думала о том, чтобы вывести депутатов на инаугурацию из Верховной рады «в другое место», но отказалась от этой идеи, поскольку тогда нужно менять регламент. «То есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять», — сказал он.

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При этом Костюк добавил, что команда избранного президента готова «еще что-нибудь придумать». Он не стал раскрывать детали, но отметил, что «такой инаугурации еще не было».

Когда именно состоится инаугурация, в штабе Зеленского пока не знают, отметил Костюк.

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30 апреля ЦИК Украины подвела официальные итоги президентских выборов и объявила, что Зеленский будет следующим главой государства. По данным комиссии, он набрал 73,22% голосов, а действующий лидер Петр Порошенко — 24,45%. По закону инаугурация должна состояться не позднее чем через 30 дней.

Теги: Владимир Зеленский, Украина, инаугурация
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