Air Astana опровергла аварийную посадку самолета в Шереметьево

Авиакомпания Air Astana опровергла информацию о том, что лайнер, вылетевший из Нур-Султана, совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево вечером 16 мая. Об этом сообщает Vlast.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В Air Astana отметили, что данные об аварийной посадке самолета недостоверны. Авиаперевозчик подчеркнул, что при вылете из Казахстана самолет задержался на 40 минут «в связи с приемлемым отложенным дефектом, позволяющим дальнейшую эксплуатацию самолета».

С учетом имеющихся ограничений, как отметили в пресс-службе, командир лайнера запросил у диспетчеров Шереметьево полную взлетно-посадочную полосу для обеспечения более длинного тормозного пути. «Никакой аварийной посадки командир воздушного судна не объявлял. Посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вышли через рукав терминала», — заявили в компании.

Летевший из столицы Казахстана самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в Шереметьево накануне вечером. На борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис заявил РБК, что самолет Airbus A320-200 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку из-за срабатывания датчика отказа двигателя.