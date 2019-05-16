В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

По данным СМИ, на борту находились более 140 человек. Никто не пострадал

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Летевший из столицы Казахстана самолет авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщили ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и телеканал РЕН ТВ.

По данным агентства, у самолета сработал датчик отказа реверса двигателя, но посадка, тем не менее, прошла штатно.

Телеканал передает, что на борту находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Также РЕН ТВ называет тип самолета — Airbus A320.

По данным онлайн-табло на сайте Шереметьево, вечером в четверг в аэропорту приземлился Airbus A320-200 авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс КС 873. И вылет, и приземление самолета задержались. Взлет был произведен в 21:28 по времени Казахстана (18:28 мск) вместо 20:35, посадка — в 21:53 мск вместо 21:20.

«Самолет Air Astana произвел посадку в Шереметьево со сработавшим датчиком отказа двигателя. Все прошло в штатном режиме, пострадавших нет», — сообщил РБК позднее начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.