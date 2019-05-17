В Шереметьево назвали причину аварийной посадки лайнера из Казахстана

Самолет Airbus A320-200 авиакомпании Air Astana совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа двигателя. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы аэропорта Роман Генис.

«Все прошло в штатном режиме, пострадавших нет», — сказал он.

Других подробностей инцидента он не привел.

Лайнер, на борту которого, по данным РЕН ТВ, находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа, аварийно сел в Шереметьево вечером 16 мая. Он вылетел из Нур-Султана с задержкой на час. Посадка в Москве произошла с задержкой на полчаса, следует из данных онлайн-табло Шереметьево. Компания-владелец самолета пока официальных заявления по этому инциденту не давала.