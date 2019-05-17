На «Евровидении» назвали порядковый номер выступления Лазарева в финале

На «Евровидении» назвали порядковый номер выступления Лазарева в финале

Певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2019», выступит в первой части финала. Об этом сообщается в Twitter «Евровидения».

Сперва жребий определил российского артиста в первую часть финала, а затем стало известно, что он выступит под пятым порядковым номером.

Перед Лазаревым будут выступать представители Мальты, Албании, Чехии и Германии. После артисты из еще 21 страны. Завершающим номером финала станет выступление исполнителя из Испании, после чего начнется голосование телезрителей.