Определились все финалисты Евровидения

Вместе с Россией в финал конкурса «Евровидение-2019» вышли Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Трансляцию второго полуфинала конкурса вел телеканал «Россия 1».
В число финалистов вошли:
- Йонида Маличи, Албания (Песня — Ktheju tokës);
- Чингиз, Азербайджан (Песня — Truth);
- Leonora, Дания (Love Is Forever);
- Тамара Тодевска, Северная Македония (Proud);
- Микела Паче, Мальта (Chameleon);
- Дункан Лоурен, Нидерланды (Arcade);
- KEiiNO, Норвегия (Spirit in the Sky);
- Джон Лундвик, Швеция (Too Late for Love);
- Лука Хенни, Швейцария (She Got Me).
По результатам жеребьевки, Сергей Лазарев выступит в первой части финала конкурса в Тель-Авиве.
До этого, по итогам первого полуфинала, который прошел во вторник, 14 мая, в число финалистов попали представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.