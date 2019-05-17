Определились все финалисты Евровидения

Россиянин Сергей Лазарев вышел в финал конкурса «Евровидение» в Тель-Авиве вместе с девятью представителями других стран. Заключительный этап музыкального состязания пройдет в субботу, 18 мая

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вместе с Россией в финал конкурса «Евровидение-2019» вышли Северная Македония, Нидерланды, Албания, Швеция, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта. Трансляцию второго полуфинала конкурса вел телеканал «Россия 1».

В число финалистов вошли:

Йонида Маличи, Албания (Песня — Ktheju tokës);

Чингиз, Азербайджан (Песня — Truth);

Leonora, Дания (Love Is Forever);

Тамара Тодевска, Северная Македония (Proud);

Микела Паче, Мальта (Chameleon);

Дункан Лоурен, Нидерланды (Arcade);

KEiiNO, Норвегия (Spirit in the Sky);

Джон Лундвик, Швеция (Too Late for Love);

Лука Хенни, Швейцария (She Got Me).

По результатам жеребьевки, Сергей Лазарев выступит в первой части финала конкурса в Тель-Авиве.

До этого, по итогам первого полуфинала, который прошел во вторник, 14 мая, в число финалистов попали представители Греции, Белоруссии, Сербии, Кипра, Эстонии, Чехии, Австралии, Исландии, Сан-Марино и Словении.