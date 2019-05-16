Telegram восстановил работу после сбоя, затронувшего пользователей из Северной и Южной Америки. Об этом сообщается в аккаунте мессенджера в Twitter.

«И все вернулось! Простите за ожидание. Небольшие проблемы могут остаться на некоторые время (некоторые чаты не загружаются, удаляются и т.д.). Это пройдет очень скоро. Добро пожаловать в реальный мир», — говорится в сообщении.

По данным сервиса Downdetector, больше всего жаловались на сбои пользователи в Торонто, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Мехико, Сан-Паулу и Буэнос-Айресе. На пике сбоя поступило более 2,6 тыс. жалоб.

Пользователи столкнулись с проблемами соединения с сервером (58%), отправки и получения сообщений (37%), входа в систему (4%).