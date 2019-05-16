Марина Порошенко посоветовала Елене Зеленской не слушать политтехнологов

Жена президента Украины Марина Порошенко посоветовала будущей первой леди Елене Зеленской делать то, «к чему лежит душа». Об этом она сообщила в эфире «Радио НВ».

«Я действительно хочу пожелать, чтобы она не прислушивалась к советам каких-то политтехнологов или протоколистов, а делала то, к чему ее побуждает душа, когда она видит, что она не может не делать чего-то полезного для общества», — сказала она.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По его итогам актер Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко — 24,45%. В конце апреля Центризбирком страны признал Зеленского избранным президентом Украины.

Верховная рада решила провести его инаугурацию 20 мая.