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American Express $140 (+16,41%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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МЧС предупредило о заморозках в нескольких регионах России

В пятницу, 17 мая, заморозки ожидаются в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях. Об этом сообщают региональные главки МЧС.

В отдельных районах Костромской области ночью 17 и 18 мая температура воздуха опустится от минус 1 градуса до минус 3 градусов. В Ивановской области ночью и утром 17 мая ожидается до минус 2 градусов.

По данным ГУ МЧС, в Смоленской области в пятницу температура ночью составит от плюс 2 градусов до плюс 7 градусов, однако к утру она будет от 0 градусов до минус 2 градусов. Такая же погода в утренние часы ожидается в Ярославской области.

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При этом с 18 по 20 мая заморозки придут в Республику Башкортостан. Ночью и утром температура воздуха составит от 0 градусов до минус 5 градусов.

«В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур. Специалисты рекомендуют принять меры по защите насаждений», — говорится в сообщении управления МЧС по республике.

Теги: Погода, Заморозки
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