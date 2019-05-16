МЧС предупредило о заморозках в нескольких регионах России

В пятницу, 17 мая, заморозки ожидаются в Костромской, Ивановской, Смоленской и Ярославской областях. Об этом сообщают региональные главки МЧС.

В отдельных районах Костромской области ночью 17 и 18 мая температура воздуха опустится от минус 1 градуса до минус 3 градусов. В Ивановской области ночью и утром 17 мая ожидается до минус 2 градусов.

По данным ГУ МЧС, в Смоленской области в пятницу температура ночью составит от плюс 2 градусов до плюс 7 градусов, однако к утру она будет от 0 градусов до минус 2 градусов. Такая же погода в утренние часы ожидается в Ярославской области.

При этом с 18 по 20 мая заморозки придут в Республику Башкортостан. Ночью и утром температура воздуха составит от 0 градусов до минус 5 градусов.