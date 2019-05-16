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American Express $140 (+19,15%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
Walt Disney $170 (+26,72%) прогноз BMO Capital Markets к 06.05.20 Купить
BRENT $77 (+8,04%) прогноз Commerzbank к 30.06.19
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Более половины месячной нормы осадков выпало в ряде регионов ЦФО за 2 дня

Свыше половины месячной нормы осадков выпало за 14 мая и ночь на 15 мая в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также сильный грозовой дождь, местами с градом и ветром наблюдался в Курской, Брянской, Воронежской, Тульской Ивановской, Костромской, Калужской и Липецкой областях.

В Москве и Московской области 15 мая также прошел сильный дождь с грозой, порывы ветра достигали 12–17 м/с.  Из-за ливня в Москве были зафиксированы 10-балльные пробки. В МЧС предупредили, что дождь с грозой продлится до утра 16 мая.

Ранее  ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила, что 15 мая в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков.

Теги: Москва, погода, осадки, Гидрометцентр России
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