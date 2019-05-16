Более половины месячной нормы осадков выпало в ряде регионов ЦФО за 2 дня

Более половины месячной нормы осадков выпало в ряде регионов ЦФО за 2 дня

Свыше половины месячной нормы осадков выпало за 14 мая и ночь на 15 мая в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Также сильный грозовой дождь, местами с градом и ветром наблюдался в Курской, Брянской, Воронежской, Тульской Ивановской, Костромской, Калужской и Липецкой областях.

В Москве и Московской области 15 мая также прошел сильный дождь с грозой, порывы ветра достигали 12–17 м/с. Из-за ливня в Москве были зафиксированы 10-балльные пробки. В МЧС предупредили, что дождь с грозой продлится до утра 16 мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила, что 15 мая в Москве выпадет до 40% месячной нормы осадков.