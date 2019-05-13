Синоптики пообещали похолодание в Москве

В начале недели в Москве будет на 4 градуса теплее средних значений для этого времени года за последние несколько лет, сообщили РБК в центре погоды «Фобос». Воздух прогреется до плюс 18–23 градусов, ночью температура составит плюс 8–13 градусов.

Во второй половине недели станет прохладнее. Днем температура будет плюс 16–21 градусов, ночью — от плюс 3 градусов до плюс 8 градусов.

«К нам начнет распространяться гребень скандинавского антициклона, его будет наполнять сухой, но более холодный воздух», — сообщили синоптики.

Ранее метеорологи назвали 30 апреля самым теплым днем в Москве с начала года. Тогда температура воздуха достигла плюс 23,5 градуса.