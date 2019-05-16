В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала», — сказала она.

По ее словам, женщина 1954 года рождения при посадке отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу. Бортпроводник остановил ее, предложил вернуться на место и дождаться разрешения на выход, однако в ответ она устроила скандал, который перерос в драку с сотрудником авиакомпании.

Полиция проводит проверку. Женщину отправили на медицинское освидетельствование.