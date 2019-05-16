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American Express $140 (+16,87%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку

В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Прибывшие сотрудники полиции предварительно установили, что уроженка Владимирской области в полете вела себя агрессивно и на замечания экипажа не реагировала», — сказала она.

По ее словам, женщина 1954 года рождения при посадке отстегнула ремни безопасности и направилась к выходу. Бортпроводник остановил ее, предложил вернуться на место и дождаться разрешения на выход, однако в ответ она устроила скандал, который перерос в драку с сотрудником авиакомпании.

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Против летевшего из Туниса авиадебошира возбудили уголовное дело

Полиция проводит проверку. Женщину отправили на медицинское освидетельствование.

14 мая пассажир самолета «Аэрофлота» перед вылетом в Новосибирск попытался устроить на борту потасовку. Житель Челябинской области напал на экипаж лайнера, а также оскорблял полицейского. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину вывели из самолета. Против него возбудили уголовные дела по статьям об оскорблении представителя власти и хулиганстве.

Теги: новости РБК, Симферополь, авиадебошир
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