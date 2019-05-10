Против летевшего из Туниса авиадебошира возбудили уголовное дело

Против летевшего из Туниса авиадебошира возбудили уголовное дело

На летевшего из Туниса в московский аэропорт Домодедово авиадебошира завели уголовное дело. Об этом сообщается на сайте МВД России.

«Поступила информация о том, что на борту самолета, выполняющего рейс сообщением Тунис — Домодедово, произошел конфликт и необходимо прибытие сотрудников полиции», — заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Согласно сообщению, авиадебоширом оказался житель Москвы 1982 года рождения, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, использовал нецензурную лексику и устроил драку с двумя бортпроводниками.

Изначально мужчину привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в местах, запрещенных ФЗ. На данный момент против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК России (хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте).