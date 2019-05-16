Минобрнауки заявило об инициативе ректора МГУ отчислять за уголовные дела

Поправки в устав МГУ имени М.В.Ломоносова, которые предусматривают отчисление студентов за привлечение их к уголовной ответственности, были инициативой ректора вуза Виктора Садовничего. Об этом РБК заявили в пресс-службы Минобрнауки.

«Проект постановления о внесении изменений в устав МГУ подготовлен по поручению аппарата правительства на основании предложений МГУ имени М.В.Ломоносова», — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что ректор отправил соответствующее письмо 20 марта 2019 года. В нем также предлагается отчислять за признание студента судом недееспособным. В пресс-службе отметили, что подобные основания отчисления обучающихся содержатся в уставе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

15 мая на портале нормативных правовых актов появился проект изменений в устав МГУ, подготовленный Минобрнауки. В пункт об отчислении студентов министерство включило основания «в связи с привлечением судом к уголовной ответственности» и «в связи со смертью, объявлением судом умершим и признанием судом недееспособным».