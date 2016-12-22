В МГУ опровергли ограничение прав студентов из-за изменения устава

Изменения в уставе МГУ имени М.В.Ломоносова, согласно которым конференция преподавателей и студентов больше не будет принимать устав учебного заведения, не нарушают права учащихся и сотрудников университета на самоуправление. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе МГУ.

«Устав МГУ в действующей редакции сохраняет все необходимые гарантии участия работников и студентов МГУ в решении важнейших вопросов деятельности Московского университета», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что конференция является высшим органом управления университета, за которым остается право на избрание ученого совета МГУ и решение «других наиболее важных вопросов деятельности университета». При этом ученый совет МГУ может вносить предложения по изменению устава учебного заведения.

Правительство 27 августа утвердило поправки, изменяющие порядок принятия устава МГУ. Ранее устав принимался на конференции научными работниками и студентами, затем он утверждался правительством, теперь это положение изменено.