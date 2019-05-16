На AliExpress запросов по «Игре престолов» стало больше на 1000%

На AliExpress запросов по «Игре престолов» стало больше на 1000%

Пользователи маркетплейса AliExpress стали гораздо чаще искать товары, связанные с телесериалом «Игра престолов», следует из сообщения AliExpress, поступившего в РБК.

По подсчетам торговой площадки, за месяц, прошедший после начала трансляции последнего сезона сериала, число связанных с ним запросов выросло более чем на 1000%, то есть в одиннадцать с лишним раз.

«Такого интереса к сериалу у пользователей AliExpress не наблюдалось во время показов предыдущих сезонов, в предыдущие разы пользователи в пике интересовались «Игрой престолов» до 5 раз чаще», — говорится в сообщении AliExpress.

По данным торговой площадки, клиенты особенно активно ищут маски, костюмы, бижутерию «и даже железный трон». За время трансляции последнего сезона запрос «Игра престолов» впервые вошел в список ста наиболее популярных на AliExpress.