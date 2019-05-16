Специалист Group-IB рассказал о схеме накрутки голосов в «Голос. Дети»

Ведущий специалист по компьютерной криминалистике Group-IB Артем Артемов рассказал РБК о схеме накрутки голосов в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети».

«На данный момент мы установили четкий факт того, что накрутки были. Но, конечно, нам еще интересно узнать, кто это заказал», — сказал он, добавив, что для этого необходимо другое расследование, но это возможно выяснить.

Артемов сообщил, что при проверке специалисты исследовали систему голосования на уязвимости, а также на предмет несанкционированного доступа к ней с внешней стороны, то есть хакеров, и внутренней, со стороны инсайдеров.

По его словам, 30 тыс. звонков поступило со стационарных телефонов, которые при проверке оказались недоступны, также 8 тыс. СМС были отправлены с помощью специальной автоматизированной программы.