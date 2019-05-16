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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Скандал в шоу «Голос» ,  
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Специалист Group-IB рассказал о схеме накрутки голосов в «Голос. Дети»

Ведущий специалист по компьютерной криминалистике Group-IB Артем Артемов рассказал РБК о схеме накрутки голосов в финале шестого сезона шоу «Голос. Дети».

«На данный момент мы установили четкий факт того, что накрутки были. Но, конечно, нам еще интересно узнать, кто это заказал», — сказал он, добавив, что для этого необходимо другое расследование, но это возможно выяснить.

Артемов сообщил, что при проверке специалисты исследовали систему голосования на уязвимости, а также на предмет несанкционированного доступа к ней с внешней стороны, то есть хакеров, и внутренней, со стороны инсайдеров.

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По его словам, 30 тыс. звонков поступило со стационарных телефонов, которые при проверке оказались недоступны, также 8 тыс. СМС были отправлены с помощью специальной автоматизированной программы.

Он отметил, что специалисты выявили технический сбой. Он заключался в том, что в текст СМС попала часть кода, который был написан для автоматизации отправки сообщений. По его словам, без этого сбоя выявить накрутки было бы сложнее, но также возможно.

Артемов рассказал, что были составлены графики и проанализированы все поступившие СМС. После этого стала видна большая активность в определенные промежутки времени, которая не характерна для людей. Он отметил, что специалисты также сравнивали результаты данного голосования со всеми предыдущими результатами голосования в шоу «Голос» за прошедший год.

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«Мы прорабатываем с компанией-агрегатором и с «Первым каналом» варианты защиты системы голосования, возможно, изменения правил и изменения системы подсчета голосов», — подытожил Артемов.

Финал шоу «Голос.Дети» вышел в эфир 26 апреля. Победительницей стала дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова — Микелла Абрамова. Она получила 56,5% голосов. После получения промежуточных результатов проверки «Первый канал» аннулировал результат финала шестого сезона шоу.

Теги: Group-IB, «Голос», Дети, проверка
Материалы по теме
Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети»
Общество
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
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