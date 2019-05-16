«Уральские авиалинии» прекратили летать из Жуковского в Париж и Ниццу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 18 мая прекратит осуществлять полеты из аэропорта Жуковский в Париж и Ниццу, в связи с чем продажи билетов по данному направлению закрыты. Об этом говорится в сообщении компании в социальной сети «ВКонтакте».

В ноябре 2018 года и феврале 2019 года «Уральские авиалинии» получили от представителей российских авиавластей допуски на выполнение регулярных полетов Жуковский — Париж и Жуковский — Ницца. На основании этих допусков было сформировано расписание, а также запущена продажа билетов, однако в апреле текущего года авиационные власти Франции отказали авиакомпании в полетах.

Основанием отказа послужило заявление французских властей о том, что аэропорт Жуковский рассматривается в качестве четвертого аэропорта Москвы, а полеты между Францией и Москвой жестко регламентированы межправительственными соглашениями.

Отмечается, что пассажирам авиакомпании будет предложено либо получить назад деньги, либо воспользоваться другими рейсами авиакомпаний.

В марте текущего года стало известно, что у «Уральских авиалиний» отозвали допуск на полеты по 67 направлениям. Речь идет о перелетах из различных российских городов, в том числе в Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Новосибирск, а также в Алма-Ату, Шымкент, Астану, Кишинев, Бишкек, Ош, Ереван и другие города. В компании пояснили, что речь идет об оптимизации маршрутной сети.