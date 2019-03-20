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«Уральские авиалинии» отказались летать по 67 маршрутам
Это маршруты из России в Баку, Ереван, Алма-Ату и другие города. В «Уральских авиалиниях» пояснили РБК, что по этим маршрутам либо уже не летают, либо авиакомпания ими вообще не пользовалась
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Как следует из документов Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), у «Уральских авиалиний» отозван допуск на 67 направлениях. «Самостоятельный отзыв допуска перевозчиком», — указано в качестве причины.

Речь идет о допуске к маршрутам из различных российских городов, в том числе в Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Новосибирск, а также в Алма-Ату, Шымкент, Астану, Кишинев, Бишкек, Ош, Ереван и другие города.

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В пресс-службе «Уральских авиалиний» пояснили РБК, что компания оптимизирует маршрутную сеть. «Авиакомпания пересмотрела портфель имеющихся допусков в рамках усовершенствования маршрутной сети. Эти шаги предприняты с целью повышения эффективности авиакомпании и не повлияют на общий объем ее деятельности», — сказали в пресс-службе.

В авиакомпании уточнили, что отказываются от лицензии на маршруты, которыми уже не летают. Кроме того, в «Уральских авиалиниях» пояснили, что наличие допусков не означало, что у компании были соответствующие рейсы. Авиакомпания не пользовалась допусками на большую часть этих маршрутов, сообщили в пресс-службе.

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По данным Росавиации за январь, компания является пятым авиаперевозчиком в России по объему перевозок пассажиров. Первые четыре места занимают «Аэрофлот», «Сибирь» (S7 Airlines), «Победа» и «Россия».

Авторы: Мария Кокорева, Андрей Гатинский
Теги: «Уральские авиалинии»
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