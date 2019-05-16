Парламент Австрии выступил за запрет хиджабов в начальных школах

Национальный совет Австрии проголосовал за введение закона, запрещающего носить хиджабы в начальных школах, сообщается на сайте парламента.

Запрет распространяется только на головные уборы, полностью закрывающие волосы или большую их часть, кроме тех, что защищают от погоды, а также медицинских повязок. Еврейские кипы и чалмы, которые носят сикхи, отметили парламентарии, не попадают под определение.

Закон поддержали консервативная Австрийская народная партия и ультраправая Австрийская партия свободы, которые входят в правительство. За него также голосовали два члена партии NOW, придерживающейся левых взглядов.

Однако закон не получил две трети голосов для того, чтобы получить конституционный статус. Это означает, что его противники могут обжаловать его в Конституционном суде, который может признать документ недействительным.