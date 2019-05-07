Пензенская прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах

Прокуратура Октябрьского района Пензы обязала директоров 20 школ запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на размещенное на сайте ведомства сообщение. Сейчас оно там отсутствует.

В сообщении говорится, что прокуратура установила факт того, что положения о школьной форме в этих учебных заведениях не устанавливали прямой запрет на ношение учащимися в них религиозной одежды, в том числе хиджабов.

В отношении директоров 20 школ были внесены представления, которые позднее были рассмотрены и удовлетворены. По итогам проверки 12 директоров были привлечены к дисциплинарной ответственности.

В феврале 2015 года Верховный суд России признал законным запрет демонстрировать религиозную атрибутику и носить платки в школах. Такое решение суд принял, после того как с жалобой в Верховный суд обратились семь жителей Мордовии, которые потребовали признать частично незаконным постановление правительства республики, принятое в мае 2014 года, о запрете посещать школы в головных уборах и демонстрировать религиозную атрибутику.