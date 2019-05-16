Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите чести

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к журналисту, вице-президенту и пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости».
«Суд удовлетворил исковые требования Коновалова в полном объеме признать сведения, распространенные Леонтьевым, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию», — сказала представитель суда.
Как заявил РБК сам Леонтьев, он намерен обжаловать решение суда. «Конечно, я продолжу судиться в рамках законодательства: исковое заявление Коновалова является прямым подтверждением правоты моих слов», — объяснил он.
Коновалов подал иск о защите чести и достоинства как частное лицо после оскорбительного высказывания Леонтьева об умственных способностях главы республики в эфире радиостанции «Комсомольская правда» 13 декабря прошлого года.