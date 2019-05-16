Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите чести

Глава Хакасии требовал признать высказывание журналиста порочащим честь и достоинство и опровергнуть его. Абаканский горсуд сделал запрос в психоневрологический диспансер о том, состоит ли глава Хакасии там на учете, и получил отрицательный ответ.

Михаил Леонтьев направил в суд обращение (имеется в распоряжении РБК), в котором говорится, что «человек, вступающий в публичную политику в демократической стране, в рамках демократических процедур, сознательно подвергает себя риску стать объектом критических, острых и нелицеприятных высказываний со стороны политических оппонентов».

«Столь чувствительное отношение к определению его (Коновалова) личных качеств, не содержащему никакой заведомо ложной клеветнической информации о его жизнедеятельности и взглядах, по моему мнению, является свидетельством слабой профессиональной пригодности господина Коновалова как публичного политика в демократической стране», — говорится в обращении Леонтьева.

Соответчиком по делу был привлечен издательский дом «Комсомольская правда», в эфире радиостанции которого выступал Леонтьев.