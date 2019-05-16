Медики рассказали о способах защиты от тополиного пуха

Для защиты от тополиного пуха рекомендуется орошать слизистую носа солевым раствором, сообщила «РИА Новости» заведующая консультационно-диагностического отделения центра аллергологии и иммунологии московской ГКБ №52 Елена Бобрикова.

«Пух редко остается в верхних дыхательных путях, поскольку выводится сразу чиханием, но такое орошение механически удаляет пыльцу со слизистой носа, а именно она — аллерген. Также полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды», — сказала Бобрикова.

Также она посоветовала носить на улице очки для механической защиты от пуха и пыльцы.

Ранее Роспотребнадзор посоветовал россиянам, страдающим от весеннего поллиноза — заболевания, вызванного аллергией на пыльцу, — ограничить пребывание на открытом воздухе. На время цветения им советовали избегать поездок на природу, держать окна закрытыми, а после прихода с улицы принимать душ и промывать глаза и носоглотку. Также в период обострения весеннего поллиноза аллергикам рекомендовали отказаться от употребления меда, орехов, косточковых фруктов и использования косметических средств, содержащих растительные компоненты.