Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с аллергией на пыльцу

Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с аллергией на пыльцу

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, страдающим от весеннего поллиноза — заболевания, вызванного аллергией на пыльцу. Советы по борьбе с симптомами размещены на сайте ведомства.

Симптомами поллиноза являются насморк, зуд, чихание и покраснения. Чтобы снизить реакцию организма на аллергены нужно свести к минимуму контакт с пыльцой. Для этого специалисты рекомендовали ограничить пребывание на открытом воздухе, избегать выездов на природу, держать окна закрытыми, ежедневно проводить влажную уборку, а после прихода с улицы принимать душ и промывать глаза и носоглотку.

Также в период обострения весеннего поллиноза аллергикам следует отказаться от употребления меда, орехов, косточковых фруктов и использования косметических средств, содержащих растительные компоненты.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что страдающим от аллергии россиянам необходимо обратиться к врачу аллергологу-иммунологу для правильного подбора схемы лечения. Также аллергикам стоит отслеживать концентрацию пыльцы в воздухе при помощи специальных ресурсов или уехать на время цветения в другую ​климатическую зону.​