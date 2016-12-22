ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,44 62,55 EUR Нал. 74,07 73,17 USD Бирж. 62,90 -0,82 EUR Бирж. 73,30 -0,63 USD ЦБ. 63,24 -0,55 EUR ЦБ. 73,72 +0,04 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6146,10 -4,80 IMOEX 2249,68 +0,17% RTSI 1125,41 +1,32% Brent 74,59 +1,55% DJIA 24580,89 +0,49% Nasdaq 7692,82 -0,26%
Вокалист «Океана Эльзы» призвал бороться против режима Порошенко
Лента новостей
В центре Одессы взорвался автомобиль с ирландскими номерами 02:29, Общество Трамп пригрозил жестким ответом всем торговым барьерам в мире 02:00, Экономика Четыре человека погибли при падении легкомоторного самолета в Гвинеи 01:57, Общество Госдеп призвал Россию освободить арестованных членов «Свидетелей Иеговы» 01:13, Политика Вокалист «Океана Эльзы» призвал бороться против режима Порошенко 00:40, Политика ФИФА опровергла данные о подмене допинг-пробы у российского футболиста 00:25, Общество Шестеро вышли, восемь вылетели: все расклады перед третьим туром ЧМ-2018 00:20, Спорт В Чечне назвали «чушью» данные о желании Салаха покинуть сборную Египта 24 июн, 23:58, Общество Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции 24 июн, 23:24, Политика СК возбудил дело по факту падения самолета «Бекас» в Воронежской области 24 июн, 23:21, Общество Поляки проиграли Колумбии и лишились шансов на выход в плей-офф ЧМ-2018 24 июн, 22:59, Спорт Тест: что будет, если футбольный мяч попал в судью и сменил направление? 24 июн, 22:44, Спецпроект РБК Спорт В центре Уфы при пожаре в старинном здании пострадал один человек 24 июн, 22:25, Общество СК начал проверку после столкновения моторной лодки с причалом в Перми 24 июн, 21:51, Общество Двойная победа: что означает сохранение власти Эрдогана и его партии 24 июн, 21:37, Политика Среди задержанных на выборах в Турции оказались французские коммунисты 24 июн, 21:32, Политика Кадыров назвал имя кандидата на пост главы правительства Чечни 24 июн, 21:21, Политика Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 24 июн, 21:20, Партнерский материал В Петербурге во время ЧМ арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции 24 июн, 21:04, Общество ЧМ-2018. Группа H. Польша — Колумбия. Онлайн 24 июн, 21:00, Спорт Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 24 июн, 20:49, Спецпроект РБК Спорт Американские СМИ оценили преимущества российского Су-34 24 июн, 20:43, Политика Число жертв взрыва газа в жилом доме в Татарстане увеличилось до двух 24 июн, 20:37, Общество CNN узнал о желании Салаха покинуть сборную Египта из-за Кадырова 24 июн, 20:18, Общество Сборные Японии и Сенегала сохранили лидерство в группе на ЧМ-2018 24 июн, 20:07, Спорт «Ювентус» отказался от покупки российского футболиста Александра Головина 24 июн, 19:48, Спорт Эрдоган вышел в лидеры на президентских выборах в Турции 24 июн, 19:38, Политика Технологии, меняющие мир 24 июн, 19:27, РБК и Ингосстрах
Вокалист «Океана Эльзы» призвал бороться против режима Порошенко
Украинский кризис, 00:40
0
Вокалист «Океана Эльзы» призвал бороться против режима Порошенко

Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства, призвал граждан страны противостоять нынешней власти на Украине. Выступление артиста опубликовано в YouTube.

По словам Вакарчука, украинская молодежь должна превратиться в «охотников» на «нечестность и коррупцию», которые, как считает музыкант, присущи украинской власти. «Вы как охотники против системы должны выследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее», — заявил музыкант, назвав всю политическую систему на Украине «раковой опухолью», разъедающей страну.

В Верховной раде усмотрели желание Запада сменить власть на Украине
Политика

Артист выразил мнение, что на Украине необходимо сменить политическую систему. «Система — это политики, которые управляют нами, система — это правила, которые установлены, к сожалению, не нами, но по ним мы сейчас вынуждены жить», — сказал Вакарчук.

Он подчеркнул, что главная черта нынешней системы в стране — страх. «Она (система. — РБК) боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех», — заключил исполнитель.

В апреле депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что западные страны хотят сменить власть на Украине. «Ситуация очень простая и достаточно тупиковая для правящей системы. Я думаю, что все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада. <...> Все дела, их сигнальчики, которые есть, показывают, что Запад требует одного — смены власти», — заявил тогда Рабинович.

Теги: Вакарчук , «Океан Эльзы» , смена власти , Украина
Главное
Топилин объяснил увеличение пенсионного возраста для женщин на 8 лет Общество
Материалы по теме
Генпрокурор Украины заявил о планах Савченко взорвать Верховную раду Политика
Савченко предрекла удары по Украине «с востока и запада» из-за Донбасса Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter