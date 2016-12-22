Вокалист «Океана Эльзы» призвал бороться против режима Порошенко

Лидер украинской музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, выступая перед выпускниками Украинской академии лидерства, призвал граждан страны противостоять нынешней власти на Украине. Выступление артиста опубликовано в YouTube.

По словам Вакарчука, украинская молодежь должна превратиться в «охотников» на «нечестность и коррупцию», которые, как считает музыкант, присущи украинской власти. «Вы как охотники против системы должны выследить ее, найти ее, нацелиться на нее и уничтожить ее», — заявил музыкант, назвав всю политическую систему на Украине «раковой опухолью», разъедающей страну.

Артист выразил мнение, что на Украине необходимо сменить политическую систему. «Система — это политики, которые управляют нами, система — это правила, которые установлены, к сожалению, не нами, но по ним мы сейчас вынуждены жить», — сказал Вакарчук.

Он подчеркнул, что главная черта нынешней системы в стране — страх. «Она (система. — РБК) боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций — МВФ или Мирового банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех», — заключил исполнитель.

В апреле депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказал мнение, что западные страны хотят сменить власть на Украине. «Ситуация очень простая и достаточно тупиковая для правящей системы. Я думаю, что все абсолютно поняли сигналы, которые идут с Запада. <...> Все дела, их сигнальчики, которые есть, показывают, что Запад требует одного — смены власти», — заявил тогда Рабинович.