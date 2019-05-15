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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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Политика ,  
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Генпрокурор пошутил про наручники из-за повестки о расследовании Мюллера

Генеральный прокурор США Уильям Барр на мероприятии в Вашингтоне, где также присутствовала спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, спросил у нее: «Госпожа спикер, принесли ли вы наручники?» Барр спрашивал громко, чтобы его слышали окружающие, сообщает Associated Press со ссылкой на свидетеля разговора, пожелавшего остаться анонимным.

Агентство пишет, что таким образом прокурор пошутил о том, что сам игнорирует запросы нижней палаты конгресса, связанные с результатами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Пелоси в ответ улыбнулась и сказала, что в случае, если необходимо будет кого-то арестовать, на мероприятии присутствует парламентский пристав.

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О диалоге Барра и Пелоси также сообщил Fox News. Телеканал отмечает, что на прошлой неделе в палате представителей проходило голосование о задержании Барра за неуважение к нижней палате, а именно за отказ публиковать полный текст отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы в США.

Демократ Стик Коэн (избран от штата Теннесси) призывал коллег объявить о презрении (inherent contempt), что позволило бы парламентским приставам задержать его и силой доставить в нижнюю палату. Таким приемом в США не пользовались с 1930-х годов.

Повестку Барру с требованием предоставить материалы по расследованию Мюллера нижняя палата конгресса направила в начале мая. Генпрокурор должен ответить на повестку до 15 мая.

Теги: Роберт Мюллер, Палата представителей США, генпрокурор США, наручники
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