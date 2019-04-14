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Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе ​соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, на пике поступило более 10,2 тыс. сообщений о сбоях в работе Facebook. Первые сообщения появились в 06:38 по стандартному восточному времени EDT (13:38 мск).

По данным на 15:00 мск, 57% пользователей пожаловались на проблемы с новостной лентой, 21% — на трудности со входом в систему, а еще 20% столкнулись с полным отключением сети. Больше всего жалоб пришло из Великобритании, Венгрии, Испании, Австрии, Португалии, США, Канады, Филиппин и других стран.

Технологии и медиа
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram

Downdetector сообщает, что на пике сбоя работы Instagram поступило почти 7 тыс. жалоб. Трудности начались в 06:33 EDT (13:38 мск). При этом 51% касался проблем с новостной лентой, 28% — входа в систему и еще 19% — сайта. Сбои в работе больше всего затронули страны Западной Европы, США​, а также Турцию, Грузию, Азербайджан, Таиланд и Малайзию.

Проблемы в работе WhatsApp начались в 6:58 EDT (13:58 мск). На пике пользователи прислали ​более 2,6 тыс. жалоб. Они рассказали о трудностях с отправкой и получением сообщений (39%), соединением (39%) и входом в систему (21%). Наибольшее число жалоб пришло из Испании, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов и Малайзии.

Теги: Facebook, Instagram, WhatsApp
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