Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе ​соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, на пике поступило более 10,2 тыс. сообщений о сбоях в работе Facebook. Первые сообщения появились в 06:38 по стандартному восточному времени EDT (13:38 мск).

По данным на 15:00 мск, 57% пользователей пожаловались на проблемы с новостной лентой, 21% — на трудности со входом в систему, а еще 20% столкнулись с полным отключением сети. Больше всего жалоб пришло из Великобритании, Венгрии, Испании, Австрии, Португалии, США, Канады, Филиппин и других стран.

Downdetector сообщает, что на пике сбоя работы Instagram поступило почти 7 тыс. жалоб. Трудности начались в 06:33 EDT (13:38 мск). При этом 51% касался проблем с новостной лентой, 28% — входа в систему и еще 19% — сайта. Сбои в работе больше всего затронули страны Западной Европы, США​, а также Турцию, Грузию, Азербайджан, Таиланд и Малайзию.