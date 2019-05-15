«Транснефть» назвала даты поступления кондиционной нефти в Европу

Кондиционная нефть поступит по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию в двадцатых числах мая. Об этом журналистам заявил представитель «Транснефти» Игорь Демин, передает корреспондент РБК.

По его словам. качественная нефть должна поступить на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Будковце» (Словакия) 21–22 мая, а на ЛПДС «Фенешлитке» (Венгрия) — 23–24 мая. Также отмечается, что ранее были оперативно возобновлены поставки кондиционной нефти на Мозырский НПЗ (Белоруссия).

Ранее 15 мая суд в Самаре — именно в районе этого города был обнаружен источник загрязнения нефтепровода «Дружба» — заочно арестовал еще двух фигурантов дела о загрязнении. Это бывший генеральный директор компании «Самаратранснефть-терминал» Роман Ружечко и основатель компании «Петронефть» Роман Трушев, которых обвиняют по ч. 4 ст. 215.3 УК (самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность). При этом оба подозреваемых покинули Россию, их точное местоположение неизвестно.