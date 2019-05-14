В Кремле назвали безрезультатной политику США по давлению на Иран

В Кремле назвали безрезультатной политику США по давлению на Иран

Политика США по «максимальному давлению» на Иран загоняет страну в угол и не приносит результатов, считает президент Владимир Путин. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, Путин неоднократно говорил о непонимании подобной политики. «Процесс переговоров заходит в тупик и не способствует сговорчивости», — отметил он.

Песков напомнил, что Москва настаивает на необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из ядерной сделки, подписанной в 2015 году Ираном, США, Китаем, Россией, Великобританией, Германией и Францией, — Тегеран объявил об отказе от соблюдения ряда обязательств. Речь идет о продаже излишков обогащенного урана и тяжелой воды. Иран дал странам, не вышедшим из сделки, 60 дней на то, чтобы они смогли обеспечить соглашение.