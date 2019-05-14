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Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Политика ,  
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В Кремле назвали безрезультатной политику США по давлению на Иран

Политика США по «максимальному давлению» на Иран загоняет страну в угол и не приносит результатов, считает президент Владимир Путин. Об этом журналистам заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

По словам представителя Кремля, Путин неоднократно говорил о непонимании подобной политики. «Процесс переговоров заходит в тупик и не способствует сговорчивости», — отметил он.

Песков напомнил, что Москва настаивает на необходимости сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Политика
Обогащение Ирана: к чему ведет приостановка ядерной сделки с Тегераном

8 мая, в годовщину выхода Вашингтона из ядерной сделки, подписанной в 2015 году Ираном, США, Китаем, Россией, Великобританией, Германией и Францией, — Тегеран объявил об отказе от соблюдения ряда обязательств. Речь идет о продаже излишков обогащенного урана и тяжелой воды. Иран дал странам, не вышедшим из сделки, 60 дней на то, чтобы они смогли обеспечить соглашение.

Тегеран надеется сохранить экономическое сотрудничество с европейскими странами, чему препятствует Вашингтон: после выхода из сделки США восстановили санкции в отношении Ирана, а также пригрозили ограничительными мерами компаниям из других стран, сотрудничающим с ним.

Как ожидается, Иран станет одной из тем переговоров, которые состоятся сегодня в Сочи между главой российского МИДа Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майком Помпео.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Песков, Иран
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