Адвокат заявила о подаче Арашуковым декларации из СИЗО

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в установленный срок ​подал декларацию о доходах из СИЗО, заявила РБК его адвокат Анна Ставицкая.

Юрист пояснила, что в конце марта ее подзащитный отправил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить ему сведения о доходах для заполнения декларации, однако не получил ответа.

«И после этого все равно была отправлена декларация. Он отправлял ее из СИЗО, когда именно они ее отправили, мы не знаем. Мы не можем сами забрать у него декларацию и отправить, потому что тогда встанет вопрос о подлинности подписи», — сказала Ставицкая.

Она добавила, что Арашуков отдал декларацию на отправку в установленный срок, однако в пятницу, 12 апреля, получил письмо из Совфеда, датированное 19 марта, с просьбой предоставить объяснения из-за неотправленной декларации.​ «Эти объяснения он тоже дал», — подчеркнула Савицкая.