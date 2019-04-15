Адвокат заявила о подаче Арашуковым декларации из СИЗО

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,27 -0,09 EUR Бирж. 72,66 -0,04 Brent 71,02 -0,73% USD Нал. 64,76 63,92 EUR Нал. 73,21 72,30 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1307 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 174,50 -19,80 IMOEX 2 562,39 +0,10% RTSI 1 255,83 +0,19% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
3M $220 (+1,21%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,48%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
3M $220 (+1,21%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,48%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 13:30
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX Общество, 14:57 ЦИАН сообщил о подорожании аренды квартир в России на 6% за год Общество, 14:43 В Ростове-на-Дону экстренно сел самолет из-за сигнала о разгерметизации Общество, 14:40 ЛУКОЙЛ оспорил в суде решение ФАС по тяжбе с «Роснефтью» Бизнес, 14:39 Тысячи процентов доходности: 5 смелых инвестиций, которые вошли в историю Quote, 14:31 Порошенко сообщил о своих впечатлениях от сериала с Зеленским Политика, 14:24 Полезно о вредном: как компании сэкономить на спецоценке условий труда Pro, 14:09 Адвокат заявила о подаче Арашуковым декларации из СИЗО Общество, 14:07 Зеленский увидел риск превращения Порошенко из президента в шоумена Политика, 14:01 Левада-центр сообщил об опасениях бизнесменов из-за маркировки товаров Бизнес, 13:57 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 13:53 Палестина призвала Россию добиться отмены удержания налогов Израилем Политика, 13:44 Полиция задержала экс-главу производителя систем бомбардировщика Ту-160 Общество, 13:44 МИД заявил об остановке военного и гражданского сотрудничества с НАТО Политика, 13:37
Дело клана Арашуковых ,  
0 
Адвокат заявила о подаче Арашуковым декларации из СИЗО

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в установленный срок ​подал декларацию о доходах из СИЗО, заявила РБК его адвокат Анна Ставицкая.

Юрист пояснила, что в конце марта ее подзащитный отправил запрос в Совет Федерации с просьбой предоставить ему сведения о доходах для заполнения декларации, однако не получил ответа.

«И после этого все равно была отправлена декларация. Он отправлял ее из СИЗО, когда именно они ее отправили, мы не знаем. Мы не можем сами забрать у него декларацию и отправить, потому что тогда встанет вопрос о подлинности подписи», — сказала Ставицкая.

Политика
Рауф Арашуков не отчитался о доходах

Она добавила, что Арашуков отдал декларацию на отправку в установленный срок, однако в пятницу, 12 апреля, получил письмо из Совфеда, датированное 19 марта, с просьбой предоставить объяснения из-за неотправленной декларации.​ «Эти объяснения он тоже дал», — подчеркнула Савицкая.

12 апреля декларация Арашукова, в отличие от остальных отчетов сенаторов, не была опубликована на сайте верхней палаты. Источники РБК рассказывали, что арестованный сенатор не смог подать декларацию и таким образом Совфед получил формальное право лишить Арашукова должности. В 2018 году сенатор задекларировал доход в 4,9 млн руб., доход его жены Аиды тогда составил 96 тыс. руб.

В конце января Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совфеда, его обвиняют в ​участии в организованном преступном сообществе, двух заказных убийствах и давлении на свидетеля. Он арестован до конца июня, не признает свою вину и считает дело против него «политическим заказом».

Под арестом также находится отец Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков. Его обвиняют​ в создании преступного сообщества и хищении природного газа на сумму более 30 млрд руб.

Теги: Рауф Арашуков, декларация, СИЗО, новости РБК
Материалы по теме
Совфед получил основания для прекращения полномочий Арашукова
Политика
Аул, где мечты сбываются: возвышение и падение клана Арашуковых
Политика
Прокурор сообщил о 17 фигурантах дела Рауля Арашукова о хищении газа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter