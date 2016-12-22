Госдума продлила «дачную амнистию»

Депутаты единогласно и без обсуждения продлили действие «дачной амнистии» до весны 2020 года. Закон, который устанавливает ограниченный срок для упрощенного порядка оформления прав на дачные участки, впервые был принят в 2006 году

Фото: Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о так называемой дачной амнистии, передает корреспондент РБК.

Депутаты единогласно и без обсуждения проголосовали за то, чтобы срок действия права на упрощенное оформление дачных участков был продлен до 1 марта 2020 года. Автором инициативы выступил глава думского комитета по государственному строительству Павел Крашенинников, он внес проект о продлении амнистии в середине февраля.

Закон позволяет российским гражданам оформлять права на принадлежащие им объекты индивидуального жилищного строительства «без необходимости получать разрешение на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию», отмечалось в пояснительной записке к законопроекту.

«Дачная амнистия» впервые была введена в 2006 году: многие владельцы земельных участков не могли оформить права на свои жилые дома, сады и дачи из-за отсутствия нужных документов или из-за того, что имеющиеся документы не соответствовали требованиям действующего законодательства.

С тех пор действие «дачной амнистии» продлевалось уже дважды, в 2009 и 2015 годах. Срок, установленный предыдущим законом, истекал 1 марта 2018 года.

Всего за время действия «дачной амнистии» упрощенную регистрацию прошло более чем 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.