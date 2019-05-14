Мэр Екатеринбурга объяснил отказ выйти к протестующим против храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не готов общаться с противниками строительства храма Святой Екатерины «в режиме митинга» и «режиме нарушения правил». Об этом он заявил на совещании у полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, передает «URA.RU».

Говоря о том, почему он не вышел пообщаться с протестующими, Высокинский заявил, что «к диалогу все готовы, но не к диалогу с позиции митингов и нарушения закона». Он пообещал, что «сегодня диалог будет организован».

«А идти на шантаж: «Мы вам сейчас заборы будем сносить, приходите все» — это не закон», — добавил мэр.

Стихийная акция протеста против возведения храма на месте сквера около Театра драмы состоялась в Екатеринбурге 13 мая. Спустя час после ее начала противники строительства собора обрушили временный забор, поставленный ранее на месте стройки, и заняли сквер. Позднее сторонники храма оттеснили митингующих за пределы площадки и восстановили забор. Во время столкновений, по данным СМИ, одного человека задержали, несколько пострадали.