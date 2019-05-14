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Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Мэр Екатеринбурга объяснил отказ выйти к протестующим против храма

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не готов общаться с противниками строительства храма Святой Екатерины «в режиме митинга» и «режиме нарушения правил». Об этом он заявил на совещании у полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, передает «URA.RU».

Говоря о том, почему он не вышел пообщаться с протестующими, Высокинский заявил, что «к диалогу все готовы, но не к диалогу с позиции митингов и нарушения закона». Он пообещал, что «сегодня диалог будет организован».

«А идти на шантаж: «Мы вам сейчас заборы будем сносить, приходите все» — это не закон», — добавил мэр.

Стихийная акция протеста против возведения храма на месте сквера около Театра драмы состоялась в Екатеринбурге 13 мая. Спустя час после ее начала противники строительства собора обрушили временный забор, поставленный ранее на месте стройки, и заняли сквер. Позднее сторонники храма оттеснили митингующих за пределы площадки и восстановили забор. Во время столкновений, по данным СМИ, одного человека задержали, несколько пострадали.

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Куйвашев пригласил к себе сторонников и противников храма в Екатеринбурге

В Екатеринбургской епархии заявили, что работы по строительству храма идут в соответствии с законом. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал сторонников и противников возведения к диалогу и выразил готовность стать в нем посредником.

Собор святой Екатерины планируют открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга. В ноябре прошлого года в прокуратуру было направлено две жалобы по поводу строительства храма на территории парковой зоны, однако ведомство не нашло нарушений и посоветовало обратиться в суд.

Теги: Екатеринбург, Мэр, Храм
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