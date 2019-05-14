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Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Советник Зеленского объяснил выбор даты для инаугурации

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского объяснили выбор 19 мая в качестве даты инаугурации решением снизить риск транспортного коллапса в центре Киева. ОБ этом заявил советник Зеленского по внутренней политике Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Свобода слова».

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«Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей — это ограничение по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс в центральной части города, потому что все будет перекрыто, — пояснил Разумков. — Дабы минимизировать такой негативный эффект от дня инаугурации, Владимир Александрович и предлагает провести ее в первый выходной день, а фактически это 19 число».

Советник избранного президента отметил, что у Верховной рады, которая должна определить конкретную дату инаугурации, не было возможности собраться раньше, чем на текущей неделе, так как, по мнению Разумкова, процесс подсчета голосов был затянут.

«Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортно и правильнее инаугурацию провести раньше», — добавил представитель команды Зеленского.

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В Раде предложили новую дату инаугурации Зеленского

ЦИК Украины 30 апреля официально признала Зеленского победителем президентских выборов. Согласно законодательству Украины, инаугурация нового главы государства должна состояться в течение 30 дней после после оглашения итогов голосования Центризбиркомом и публикации их в СМИ, то есть не позднее 3 июня. Конкретную дату инаугурации определяет парламент. Владимир Зеленский призывал депутатов назначить инаугурацию на 19 мая, в Раде настаивают, что церемония должна пройти 28 мая. Если новый президент вступит в должность до 27 мая, он сможет распустить депутатов и объявить досрочное голосование.

Теги: Владимир Зеленский, инаугурация
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