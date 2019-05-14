Советник Зеленского объяснил выбор даты для инаугурации

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского объяснили выбор 19 мая в качестве даты инаугурации решением снизить риск транспортного коллапса в центре Киева. ОБ этом заявил советник Зеленского по внутренней политике Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу «Свобода слова».

«Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей — это ограничение по перемещению по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный коллапс в центральной части города, потому что все будет перекрыто, — пояснил Разумков. — Дабы минимизировать такой негативный эффект от дня инаугурации, Владимир Александрович и предлагает провести ее в первый выходной день, а фактически это 19 число».

Советник избранного президента отметил, что у Верховной рады, которая должна определить конкретную дату инаугурации, не было возможности собраться раньше, чем на текущей неделе, так как, по мнению Разумкова, процесс подсчета голосов был затянут.

«Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортно и правильнее инаугурацию провести раньше», — добавил представитель команды Зеленского.