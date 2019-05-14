У безработного жителя Москвы украли пакет с 4 млн руб.

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Сообщение о разбое на Чукотском проезде на северо-востоке Москвы поступило от неработающего мужчины 1988 года рождения 13 мая.

По данным полиции, неизвестный брызнул из баллончика в лицо мужчине на водительском сидении Hyundai Solaris, нанес два удара по голове и вырвал из рук пакет с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК).

В конце декабря у безработного москвича на Калужско-Рижской ветке метро из рюкзака украли более 8 млн руб. Также в декабре прошлого года в Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб.