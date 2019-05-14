У безработного жителя Москвы украли пакет с 4 млн руб.

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,26 -0,18 EUR Бирж. 73,30 -0,15 Brent 70,36 -0,61% USD Нал. 65,77 64,95 EUR Нал. 73,87 73,00 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1234 +0,0008 BTC/USD Бирж. 8 115,10 +340,90 IMOEX 2 520,56 +0,47% RTSI 1 216,84 +0,77% DJIA 25 324,99 -2,38% Nasdaq 7 647,02 -3,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $90 (+38,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.04.20 Купить
Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Citigroup $90 (+38,42%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.04.20 Купить
Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 13 мая, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 13 мая, 12:53
Советник Зеленского объяснил выбор даты для инаугурации Политика, 10:39 В WhatsApp обнаружили уязвимость для программ слежки Технологии и медиа, 10:39 У безработного жителя Москвы украли пакет с 4 млн руб. Общество, 10:33 Kia анонсировала премьеру нового кроссовера для России Авто, 10:16 Роскачество обнаружило в плавленом сыре кишечную палочку Общество, 10:15 Татьяна Лазарева — об ответственном потреблении и уходе за собой РБК и SkinCeuticals, 10:10 NYT узнал о решении проверить законность расследования Мюллера Политика, 10:07 «Микс из дисциплины и креатива»: Джим Коллинз о природе великих лидеров Pro, 10:04 Bitcoin поднялся выше $8 тыс. и установил новый рекорд года Крипто, 10:02 «ГЕОТЕК Сейсморазведка» опубликовала финансовые результаты за 2018 год​ Пресс-релиз, 10:00 Куйвашев пригласил к себе сторонников и противников храма в Екатеринбурге Общество, 09:59 Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах Общество, 09:47 Как уйти из корпорации, чтобы медитировать и учить других Спецпроект РБК PINK, 09:42 В кабмине поддержали поправки о демонстрации свастики в кино Общество, 09:41
Общество ,  
0 
У безработного жителя Москвы украли пакет с 4 млн руб.

В Москве у безработного отобрали пакет с 4 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. Сообщение о разбое на Чукотском проезде на северо-востоке Москвы поступило от неработающего мужчины 1988 года рождения 13 мая.

Общество
У безработной москвички украли сумку с 20 млн руб.

По данным полиции, неизвестный брызнул из баллончика в лицо мужчине на водительском сидении Hyundai Solaris, нанес два удара по голове и вырвал из рук пакет с деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4 ст. 162 УК).

В конце декабря у безработного москвича на Калужско-Рижской ветке метро из рюкзака украли более 8 млн руб. Также в декабре прошлого года в Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб.

Теги: новости РБК, кража, безработный, Москва
Материалы по теме
У безработной москвички украли сумку с 20 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter