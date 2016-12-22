ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,97 66,06 EUR Нал. 75,85 74,83 USD Бирж. 66,47 +0,23 EUR Бирж. 75,09 -0,15 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,13 -0,01 BTC/USD Бирж. 3354,00 -132,10 IMOEX 2359,99 -0,78% RTSI 1118,57 -0,95% Brent 61,05 +1,23% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб.
Лента новостей
Лукашенко рассказал про влияние фейков и слухов на Союзное государство 12:00, Политика Четкая оптика: как оценивать себя и свои поступки без искажений 11:54, Pink Bitcoin снова приблизился к годовому минимуму 11:53, Крипто Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Киевской области 11:45, Общество Вице-губернатор назвал выдумкой историю про бакланов на «Зенит Арене» 11:42, Общество «Энергомаш» передал три ракетных двигателя заказчику из США 11:41, Бизнес У профессора медвуза изъяли снайперскую винтовку и автомат Калашникова 11:29, Общество ФСИН сообщила о минимальном числе заключенных в новейшей истории России 11:29, Общество $100 млрд ежегодно: как видеоигры привлекли деньги и поклонников 11:25, Партнерский материал Путешествие потребителя: как выстроить карту взаимодействия с клиентом 11:25, PRO Андрею Аршавину предложили работу в «Зените» 11:24, Спорт Минфин подтвердил работу над вопросом об изменении цены на шампанское 11:16, Общество Forbes назвал самых высокооплачиваемых супермоделей 2018 года 11:14, Стиль Патриарх Кирилл написал папе римскому и генсеку ООН про давление на УПЦ 11:10, Политика Рубить и сажать: как «черные лесорубы» влияют на экологию 11:07, Партнерский материал Сенат США признал саудовского принца ответственным за убийство журналиста 11:02, Политика В аэропорту Гоа умер россиянин 10:59, Общество Что положить под елку: косметические подарки 10:56, Стиль Самая дорогая Skoda: несколько фактов о хэтче за 14 миллионов 10:53, Авто Аналитик Fundstrat назвал справедливую стоимость биткоина 10:52, Крипто На цифре: как развивается бизнес, «умные» города и медицина Ленобласти 10:51, Партнерский материал В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб. 10:41, Общество ЦБ аннулировал лицензию у принадлежащего украинцам московского банка 10:27, Экономика Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета 10:25, Бизнес Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 10:24, РБК и Lenovo Модные итоги 2018 года 10:11, Стиль Самолет «Уральских авиалиний» ударился хвостом о землю при вылете из Уфы 10:02, Общество Как будут праздновать Рождество в Москве 10:01, РБК и Путешествие в Рождество
В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб.
Общество, 10:41
0
В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб.

Неизвестные напали на безработного мужчину на юго-востоке Москвы и похитили у него 13 млн руб., возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Потерпевший заявил полицейским, что трое неизвестных 13 декабря в районе Люблино на автомобиле марки Mercedes перегородили перед ним дорогу. «Затем из машины вышли двое граждан, один из которых топором разбил стекла в автомобиле заявителя, а другой из неустановленного травматического оружия трижды выстрелил в мужчину», — рассказали в полиции агентству «Москва».

В МВД уточнили, что потерпевший — безработный 1990 года рождения, он получил гематомы живота и левой кисти.

В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб.
Общество

3 декабря в московском главке МВД сообщили, что злоумышленники напали на мужчину в районе дома №97 по Волгоградскому проспекту и похитили у него сумку с крупной денежной суммой. Источник в правоохранительных органах уточнил, что потерпевший заявил, что в ней было 40 млн руб. По словам собеседника канала «360», злоумышленники приехали на место происшествия на черном автомобиле марки Mercedes.

Теги: Москва , грабители
Главное
Патриарх Кирилл написал папе римскому и генсеку ООН про давление на УПЦ Политика
Материалы по теме
В Москве задержали подозреваемых в похищении 10 млн руб. у пенсионеров Общество
В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб. Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter