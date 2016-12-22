В Москве у безработного водителя BMW похитили сумку с 13 млн руб.

Неизвестные напали на безработного мужчину на юго-востоке Москвы и похитили у него 13 млн руб., возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Потерпевший заявил полицейским, что трое неизвестных 13 декабря в районе Люблино на автомобиле марки Mercedes перегородили перед ним дорогу. «Затем из машины вышли двое граждан, один из которых топором разбил стекла в автомобиле заявителя, а другой из неустановленного травматического оружия трижды выстрелил в мужчину», — рассказали в полиции агентству «Москва».

В МВД уточнили, что потерпевший — безработный 1990 года рождения, он получил гематомы живота и левой кисти.

3 декабря в московском главке МВД сообщили, что злоумышленники напали на мужчину в районе дома №97 по Волгоградскому проспекту и похитили у него сумку с крупной денежной суммой. Источник в правоохранительных органах уточнил, что потерпевший заявил, что в ней было 40 млн руб. По словам собеседника канала «360», злоумышленники приехали на место происшествия на черном автомобиле марки Mercedes.