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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения на официальном сайте мэра столицы. В ЦОДДе считают, что в городе нужно снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч.

Для ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах в 2019 году изменится скоростной режим на 16 улицах. Также будет оптимизирована работа 63 светофоров и созданы новые островки безопасности. Кроме того, специалисты установят 25 новых светофоров, оснастят новым оборудованием 121 светофор, организуют дополнительное освещение 28 пешеходных переходов.

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В декабре прошлого года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10 км/ч. Сейчас нештрафуемый порог — до 20 км/ч. Глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения максимальной скорости с 20 до 10 км/ч.

Теги: Москва, автодороги, скорость, ЦОДД, ДТП
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