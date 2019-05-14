Власти Москвы назвали основную причину аварий на дорогах

Основной причиной ДТП на московских дорогах является превышение скорости. Об этом говорится в сообщении Центра организации дорожного движения на официальном сайте мэра столицы. В ЦОДДе считают, что в городе нужно снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч.

Для ликвидации 220 аварийно опасных участков на дорогах в 2019 году изменится скоростной режим на 16 улицах. Также будет оптимизирована работа 63 светофоров и созданы новые островки безопасности. Кроме того, специалисты установят 25 новых светофоров, оснастят новым оборудованием 121 светофор, организуют дополнительное освещение 28 пешеходных переходов.

В декабре прошлого года МВД и Минтрансу было поручено разработать предложения о возвращении штрафов за превышение скорости на уровень 10 км/ч. Сейчас нештрафуемый порог — до 20 км/ч. Глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения максимальной скорости с 20 до 10 км/ч.