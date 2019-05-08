В центре Москвы изменят схему движения транспорта

На двух улицах Тверского района Москвы изменят схему движения автомобилей, чтобы разгрузить проезжую часть Оружейного переулка, сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦООД) в Twitter.

В частности, с 13 мая на участке 3-й Тверской-Ямской улицы введут двустороннее движение — от переулка Александра Невского до улицы Чаянова, откуда можно будет напрямую проехать к Оружейному переулку. На 4-й Тверской-Ямской улице власти развернут движение в противоположную сторону — так же от улицы Чаянова к Оружейному переулку.

В ЦОДДе призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.