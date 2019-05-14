Депутат Рады оценил последствия разрыва отношений с Россией

Украина останется без «помощи с Востока», если разорвет отношения с Россией. Об этом заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112». По его мнению, Киеву необходимо восстанавливать отношения с Москвой. Рабинович подчеркнул, что это не означает отказа от сотрудничества с Западной Европой и США.

Так депутат прокомментировал отмену визита адвоката президента США Дональда Трампа в Киев. Рабинович дал совет команде избранного президента Владимира Зеленского. «Надо стать таким ласковым нейтральным теленком, который получает молоко и с Запада и с Востока», — заключил он.

Ранее личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил, что планирует приехать на Украину, чтобы встретиться с Зеленским. 11 мая юрист заявил, что не поедет в Киев, так как Зеленский может быть «окружен врагами» американского президента.