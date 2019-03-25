Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году

Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.

«Только в прошлом году в стране предотвращено 35 преступлений террористической направленности, в том числе 19 терактов», — рассказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Секретарь Совбеза отметил, что в своей деятельности террористы постоянно совершенствуют тактику, а также активно применяют новые технические средства. В частности, ими используются различные способы конспирации.

«Постоянно проверяют нашу бдительность, поэтому говорить о смягчении антитеррористических мер преждевременно. Нормы должны соответствовать реально существующим вызовам и угрозам», — добавил Патрушев.

Он также констатировал рост количества ложных сообщений о минировании. В частности, за последние несколько месяцев 2019 года «телефонных террористов» поступило более 2 тыс. сообщений.

В начале января Патрушев заявлял о снижении террористической активности в России за последние пять лет более чем в 20 раз.

