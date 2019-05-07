В Петербурге «заминировали» два бизнес-центра и две «Меги»

В Петербурге «заминировали» два бизнес-центра и две «Меги»

В Санкт-Петербурге из-за звонков с сообщениями о минировании эвакуированы сотрудники бизнес-центров «Атлантик сити», «Лахта 1» и «Лахта 2», сообщает «Фонтанка».

В администрации бизнес-центра «Лахта», расположенного на улице Оптиков, РБК подтвердили, что сотрудников эвакуировали из двух отдельных зданий, из которых состоит офисный центр. По словам представителя администрации, эвакуация связана с сообщением о заложенном взрывном устройстве. «Нам на электронную почту пришло сообщение, что в здании заложена бомба», — объяснила представитель бизнес-центра.

В «Атлантик сити» РБК также подтвердили, что проводится эвакуация, не уточнив, что стало ее причиной.

«Фонтанка» сообщала, что сотрудников и покупателей эвакуировали также из двух торговых центров «Мега», расположенных в области.

В пресс-службе группы компаний Ingka Centres, управляющей торговыми центрами «Мега», РБК подтвердили факт эвакуации сотрудников и покупателей двух подконтрольных им ТЦ. Эвакуация проводится «по рекомендации правоохранительных органов», сообщил собеседник РБК в пресс-службе.